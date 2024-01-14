الامارات | "النشامى" يتسلح بالتاريخ أمام ماليزيا.. لم يدخل مرماه أي هدف من "النمور"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتسلح منتخب الأردن بالتاريخ حينما يواجه نظيره الماليزي الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة للنسخة الثامنة عشرة من كأس أمم آسيا لكرة القدم.

التقى المنتخبان خمس مرات من قبل حيث فاز المنتخب الأردني ثلاث مرات مقابل تعادلين، ولم تعرف ماليزيا طعم النصر طوال تلك المواجهات، التي جاءت أربع منها على الصعيد الودي مقابل مواجهة واحدة رسمية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 1988 وانتهت بالتعادل السلبي.

ولم يسبق لمنتخب ماليزيا الملقب بـ "النمور" زيارة شباك نظيره الأردني خلال المواجهات المباشرة بينهما، في الوقت الذي منيت شباكه بستة أهداف أردنية.

ويسعى منتخب الأردن (النشامى) للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من مواجهة ماليزيا لكي تكون حافزا للفريق في باقي المشوار الآسيوي، والذي يسعى من خلاله الفريق للذهاب إلى أبعد محطة ممكنة.

ستكون مشاركة الأردن في كأس أمم آسيا 2023 في قطر، هي الخامسة للفريق في تاريخه، وذلك بعدما سبق له المشاركة في نسخ 2004 و2011 و2015 و2019.

وجاء تأهل منتخب "النشامى" للبطولة للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة على التوالي، لتؤكد على التواجد المميز للفريق في البطولة في السنوات الأخيرة، رغم عدم قدرته على تجاوز ما هو أفضل من الدور الثاني بالبطولة خلال النسخ الثلاث الماضية.

وكانت المشاركة الأولى في البطولة التي أقيمت في الصين عام 2004 تاريخية، حيث وصل الفريق إلى دور الثمانية (كانت البطولة تقام بمشاركة 16 فريقا)، بعدما تعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية والإمارات، ثم فاز على الكويت 2 / صفر، لكنه اصطدم في دور الثمانية بمنتخب اليابان حامل لقب نسخة عام 2000 والذي فاز باللقب في النهاية، ليخسر بضربات الترجيح 3/ 4 وينتهي حلمه في البطولة بقيادة مدربه المصري الراحل محمود الجوهري.

وبعد غيابه عن نسخة عام 2007، عاد المنتخب الأردني ليشارك في نسخة عام 2011 في قطر، ليتأهل الفريق لدور الثمانية مجددا، بعدما تعادل مع اليابان 1 /1 وفاز على السعودية وسوريا، ليبلغ دور الثمانية، لكنه خسر أمام منتخب أوزبكستان ليودع البطولة.

وودع المنتخب الأردني البطولة من الدور الأول في نسخة عام 2015 بأستراليا، قبل أن يتصدر مجموعته في النسخة التالية في الإمارات عام 2019، على حساب أستراليا وفلسطين وسوريا، لكنه خسر أمام فيتنام بضربات الترجيح بعد التعادل 1 /1 في دور الـ16 في أول نسخة من البطولة تقام بمشاركة 24 منتخبا.

ويتسلح المنتخب الأردني بخدمات نجمه موسى التعمري، مهاجم مونبيليه الفرنسي، والذي تألق في أول مواسمه بالملاعب الفرنسية حتى الآن، وسجل ثلاثة أهداف حتى الآن في الموسم الحالي، كما يبرز اسم حمزة الدردور وأنس بن ياسين، كعناصر الخبرة في صفوف الفريق الذي يدربه المغربي حسين عموتة.

على الجانب الأخر يتطلع منتخب ماليزيا لمشوار مغاير في هذه النسخة من البطولة القارية، بعد فشله في عبور دور المجموعات خلال مشاركاته الثلاث السابقة أعوام 1976 و1980 و2007.

وفي مجمل مشاركاته في البطولة الآسيوية خاض المنتخب الماليزي تسع مباريات فقط، فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث وخسر في خمس، وسجل لاعبوه سبعة أهداف فقط وتلقت شباكه 20 هدفا.

ويتولى الكوري الجنوبي كيم بان-جون تدريب منتخب ماليزيا في الوقت الذي يحمل فيه ديون كولز شارة قيادة الفريق في البطولة القارية، بينما يبرز في صفوف الفريق أسماء ديون كولز وفيصل حليم وأريف أيمن هانابي وماثيو ديفيز .