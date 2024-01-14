الامارات | بلماضي: هدفي إسعاد الجزائريين بعد الخروج من الدور الأول في الكاميرون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر على ضرورة تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام أنجولا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم غدا الاثنين مشيرا إلى أنه يرغب في إسعاد الجماهير مجددا بعد النتائج السلبية في النسخة الأخيرة.

وتلعب الجزائر في المجموعة الرابعة مع بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

وودع منتخب الجزائر منافسات كأس أمم أفريقيا الأخيرة من الدور الأول بعدما تذيل مجموعته التي ضمت ساحل العاج وغينيا الاستوائية وسيراليون، كما فشل في التأهل لمنافسات كأس العالم الأخيرة في قطر.

وقال بلماضي لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) "البداية الجيدة مهمة في البطولة، من الضروري أن نبدأ بشكل مثالي، يجب أن نحصل على الثلاث نقاط ضد أنجولا، نحترم أنجولا، إذا قمنا بتحليل آخر ثلاث مباريات لهم، فهم لا يستقبلون الكثير من الأهداف ويدافعون بشكل جيد جدا، إنه فريق صعب".

وأضاف بلماضي "علينا الفوز في المباراة الأولى ثم التفكير في المباراة التالية، إنها معركة بعد معركة."

وعن اعتبار الجزائر مرشحة للفوز باللقب قال "لا يمكن القول إننا المرشحون، يجب أن نكون متواضعين، ما نشعر به وما نتحدث عنه وما نقوله بيننا حول طموحاتنا قد يكون مختلفا. هناك الكثير من المنتخبات القوية في البطولة، لا يمكن القول إننا المرشحون لأننا خرجنا من الدور الأول في الكاميرون ولم نتأهل إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة، التي كانت هدفنا الرئيسي منذ 2019، لقد بذلنا الكثير من الطاقة لتحقيق ذلك، التأهل لكأس العالم كان هدفنا الأول".

ويبحث بلماضي عن الفوز بلقبه الثاني مع الجزائر بعدما قاد بلاده للتتويج بنسخة 2019 في مصر على حساب السنغال.

وقال المدرب البالغ عمره 47 عاما "أرغب في فعل شيء لبلدي، إذا شعرت بأنني لست الرجل الذي يمكنه أن يفعل شيئا لهذا المنتخب، ليس لدي ضمان بالطبع، سأقرر الرحيل بنفسي"إذا شعرت أنني لا أحظى بالثقة من بلدي والمنتخب والاتحاد سأغادر، لكن الأمر كان عكس ذلك، الكل طلب مني الاستمرار (بعد الخروج من الدور الأول في النسخة السابقة وعدم التأهل لكأس العالم) وبذل قصارى جهدي وإدخال الفرحة إلى البلاد.