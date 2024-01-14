كيف تكررت واقعة دونجا وأوسوريو في ألمانيا والمنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - خرج نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك بتصريحات مثيرة للجدل، خلال حوار تلفزيوني له، أكد أن الفريق خالف تعليمات المدير الفني من أجل الفوز في إحدى المباريات.

وقال دونجا في تصريحات عبر قناة "MBC": "أوسوريو كان يُغير مراكز اللاعبين رغم أنه مدرب رائع، وفي أغلب الأوقات كان يقدم أشياء غريبة... صب تركيزه في البطولة العربية بشدة لذلك ظهرنا بشكل جيد... مباراة الأهلي والزمالك كان التشكيل في غاية الغرابة".

وأضاف: "مباراة أرتا سولار أصر أوسوريو على طريقة لعبه، لذلك بين الشوطين اجتمع بنا شيكابالا وزيزو والونش في أرض الملعب واتفقنا أننا سنلعب 4 3 3 وسنعود لطريقة اللعب الخاصة بنا وحققنا الفوز وهو علم بذلك بعد المباراة لم يذهب معنا للجمهور وقال لنا هذه المباراة لكم وليس لي".

واقعة تغيير بعض اللاعبين لطريقة لعب المدير الفني أو إعطاء تعليمات جديد خلال المباريات لم تتكرر كثيرًا.

ولكن عند حدث مثل هذه المواقف يحدث خلاف كبير بين المدير الفني واللاعب صاحب فكرة مخالفة التعليمات.

حدث هذا الموقف في فترة يعرفها الشارع المصري جيدًا، عندما حاول حسام غالي لاعب الأهلي السابق والمنتخب المصري، تنفيذ فكرة في الملعب مخالفًا قرارات المدير الفني للمنتخب في ذلك هيكتور كوبر.

وكان يريد حسام غالي اللعب بشكل هجومي أكثر في إحدى المباريات، ووجه اللاعبين لزيادة العددية في الجانب الهجومي وكان هذا على خلاف تعليمات المدير الفني.

موقف آخر من تلك المواقف حدث في ألمانيا مع اللاعب الشهير فيليب لام والمدير الفني يورجن كلينسمان، ولكن في هذه المرة حدث الموقف بسبب ضعف المدير الفني حسبما وصف اللاعب.

يصف لام كلينسمان بأنه غير كفء من الناحية التكتيكية، وقال إن "التجربة مع كلينسمان (في بايرن) كانت فاشلة، كنا نعمل فقط على لياقتنا البدنية في التدريبات".

وأضاف: "لم يهتم كثيرًا بالأشياء التكتيكية... كان الأمر متروكًا للاعبين للالتقاء قبل المباراة ومناقشة الطريقة التي سنلعب بها".

وأكمل: "لقد عرف جميع اللاعبين بعد حوالي ثمانية أسابيع أن الأمر لن ينجح مع كلينسمان ولم يكن ما تبقى من تلك الفترة سوى الحد من الأضرار".

واختتم لام بأن اللاعبين في تلك الفترة كانوا يقومون بوضع الإطار الفني للعب، من أجل تحقيق الفوز في المباريات.

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