قبل مواجهة موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية.. أرقام روي فيتوريا مع منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستهل المنتخب المصري، مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بمواجهة منتخب موزمبيق، مساء اليوم الأحد، على إستاد " فيليكس أفوي بوانيي" بكوت ديفوار.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، إلى استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائن الفراعنة منذ أكثر من 13 عاماً، حيث حقق المنتخب المصري آخر لقب له في نسخة 2010 بأنجولا.



ويقود البرتغالي روي فيتوريا المنتخب المصري منذ يوليو 2022، بعقد لمدة أربع سنوات، وخاض المنتخب تحت قيادة فيتوريا 14 مباراة حتى الآن، ما بين مباريات ودية وأخرى رسمية.

حقق المنتخب تحت قيادة البرتغالي الفوز في 12 لقاءً خاضا، بينما تلقى الخسارة في مباراة واحدة وتعادل في مثلها.

نجح لاعبو المنتخب المصري في تسجيل 33 هدفاً منذ تولي فيتوريا مهمة تدريب المنتخب، فيما استقبلت شباك المنتخب الوطني 6 أهداف فقط.