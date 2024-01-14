"كفاية التاريخ".. مدرب المنتخب السابق يوجه رسالة نارية لـ أوناحي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، رسالة قوية، لعز الدين أوناحي، لاعب منتخب المغربي، الذي وصف المنتخب بالفوز بالبطولات بطرق أخرى بعيدة عن الكرة.

وقال أسامة نبيه، في لقاء إذاعي: "مندهش من تصريحات المغربي عز الدين أوناحي، والتاريخ كافي للرد عليه وليس هناك أي شخص وكرة القدم دائما تتحدث بالأرقام والبطولات".

أضاف: "رد مصطفى محمد على أوناحي، عجبني جدا، ويجب أن يكون التركيز في الملعب فقط خلال الفترة المقبلة، لأن هدفنا هو حصد بطولة أمم أفريقيا".

أكمل: "عمرنا ما كنا بنضيع وقت، دا إحنا كنا بنعاني من تضيع الوقت من خلال بعض المنتخبات والفرق في شمال أفريقيا، في البطولات المختلفة التي نلعب بها سواء للمنتخب أو الفرق".

أوضح: "من الجيد أن تبدأ بطولة أفريقيا بمواجهة منتخب متوسط، وهذه ميزة كبيرة تمنح اللاعبين الثقة لتحقيق فوز وأول ثلاث نقاط، لأن الجيل الحالي لا يعاني من المشاكل الفنية التي عانى منها المنتخب في السنوات الماضية".

أتم تصريحاته: "روي فيتوريا يسير مع المنتخب بشكل جيد جدا، والقائمة الحالية لمنتخب مصر قادرة على الذهاب بعيدا في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالنسخة الحالية".