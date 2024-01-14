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جيرونا يعتلي جدول ترتيب الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - تعادل جيرونا مع نظيره ألميريا سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة العشرين من عمر مسابقة لكرة القدم.

مع نظيره ألميريا سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

رفع جيرونا رصيده إلى 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت، ويأتي خلفه وصيفا الذي له مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث يشارك في النهائي أمام ، الذي تخلف عن مباراته بنفس الجولة.

وشارك جيرونا بـ10 لاعبين بعدما تعرض لاعبه أليكس جارسيا للطرد، في الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء.

يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة مع تبقي له مباراة مؤجلة،فيما يحتل ألميريا المركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط بعد تلقيه 14 خسارة، والتعادل في 6 مباريات، دون تحقيق أي انتصار هذا الموسم في مسابقة الدوري الإسباني.
 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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