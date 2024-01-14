أمم أفريقيا .. جدول مواجهات مرحلة المجموعات بالبطولة كاملاً

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت أمس السبت ، منافسات النسخة رقم 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، بكوت ديفوار خلال النسخة الأخيرة التي تستضيف ساحل العاج فعالياتها ، خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل ، بمشاركة المنتخب الوطني.





ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة اليوم بملاقاة نظيره موزمبيق في السابعة مساءًا ، لحساب أولى جولات المجموعة الثانية من المنافسات القارية.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لفعاليات البطولة.

وتأتي مواجهات مرحلة الدور الأول من البطولة كاملة على النحو التالي :

السبت 13 يناير 2024 :

المجموعة الاولى :

كوت ديفوار – غينيا بيساو “وانتهت بتفوق أصحاب الأرض بثنائية من دون رد”.

الاحد 14 يناير 2024:

المجموعة الاولى :

نيجيريا – غينيا الاستوائية

المجموعة الثانية: مصر- الموزمبيق

غانا- الراس الاخضر

الاثنين 15 يناير :

المجموعة الثالثة: السنغال- غامبيا

الكاميرون – غينيا

المجموعة الرابعة:

الجزائر- انجولا

الثلاثاء 16 يناير 2024:

المجموعة الرابعة:

بوركينافاسو – موريتانيا

المجموعة الخامسة:

تونس- ناميبيا

مالي- جنوب افريقيا

الاربعاء 17 يناير 2024:

المجموعة السادسة:

المغرب – تنزانيا

كونغو الديمقراطية – زامبيا

الخميس 18 يناير 2024:

المجموعة الاولى:

كوت ديفوار- نيجيريا

غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية:

مصر- غانا

الجمعة 19 يناير 2024 :

المجموعة الثانية:

الراس الاخضر- الموزمبيق

المجموعة الثالثة :

السنغال- الكاميرون

غينيا- غامبيا

السبت 20 يناير 2024:

المجموعة الرابعة:

الجزائر- بوركينافاسو

موريتانيا – انجولا

المجموعة الخامسة :

تونس- مالي

الاحد 21 يناير 2024:

المجموعة الخامسة :

جنوب افريقيا – ناميبيا

المجموعة السادسة :

المغرب – كونغو الديمقراطية

زامبيا – تنزانيا

الاثنين 22 يناير 2024:

المجموعة الأولى :

غينيا الاستوائية- كوت ديفوار

غينيا بيساو- نيجيريا

المجموعة الثانية :

الموزمبيق- غانا

الراس الاخضر- مصر

الثلاثاء 23 يناير 2024:

المجموعة الثالثة:

غينيا- السنغال

غامبيا – الكاميرون

المجموعة الرابعة:

انغولا- بوركينافاسو

موريتانيا – الجزائر

الاربعاء 24 يناير 2024:

المجموعة الخامسة:

جنوب افريقيا – تونس

ناميبيا- مالي

المجموعة السادسة :

تنزانيا – كونغو الديمقراطية

زامبيا- المغرب