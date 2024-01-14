اخبار الرياضه

ليل يكتسح لوريان بثلاثية في الدوري الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أنتصر ليل على نظيره لوريان بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي.


أحرز جوناثان دايفيد لاعب ليل هدف التقدم في الدقيقة 37، قبل أن يضيف ريمي كابيلا ثاني الأهداف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، قبل أن يسجل زميله إيدون زيجروفا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي.

وعاد ليل إلى سكة الانتصارات بعد مرور 3 مباريات دون تحقيق الانتصار، حيث خسر مباراة وتعادل في اثنين آخرين.
 

موقف ليل ولوريان في الدوري الفرنسي:

بتلك النتيجة رفع ليل رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد لوريان عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا