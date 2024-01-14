موعد مشاركة الزمالك في بطولتي الوحدة الإماراتي وكأس دبي للتحدي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في منافسات بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية المقرر إقامتها بالعاصمة أبوظبي خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بتواجد أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعد أن ينهي الفريق الأبيض مشاركته، يتجه للمشاركة في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، رفقة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ملعب ستاد آل مكتوم.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قد أعلن عن خوض مباراة ودية بعد غد الثلاثاء أمام فريق الشباب الكويتي على ملعب النادي الأبيض في إطار استعدادات الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

مصر في أمم أفريقيا ..

ويستهل المنتخب الوطني مواجهاته اليوم ، في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، لحساب أولى جولات المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات “الكان” بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية .

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500

قائمة مصر في البطولة ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.