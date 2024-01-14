أمم إفريقيا.. موسيماني يتوقع المنتخبات المرشحة للتتويج بالكان

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصن داونز، على توقعاته للمنتخبات المرشحة للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وتجاهل موسيماني وضع المنتخب المصري ضمن المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية.

وقال موسيماني في تصريحات عبر قناة "SuperSport" الجنوب إفريقية عن المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب الكان: "بالتأكيد لدي توقع بتقديم المنتخب المغربي مباريات جيدة للغاية، ليس لديهم أي عذر لعدم فعل ذلك".

وتابع: "بطولة كأس أمم إفريقيا، دائمًا ما تتواجد بها فرق صغيرة تؤدي بشكل رائع، وذلك بسبب أن اللاعبين يكونوا محترفون في أوروبا".

وأضاف: "الجميع ينظر إلى غينيا بيساو ولكن لديها لاعبين في فرنسا والبرتغال".

واستطرد موسيماني تصريحاته: "غينيا بيساو لاعبيها يتمتعون بالذكاء والوعي التكتيكي، لديهم مدرب جيد، وخلقوا المشاكل دائمًا في مباراة الأمس".

وأتم المدرب الجنوب إفريقي تصريحاته: "بالتأكيد أنا لازالت أراهن على السنغال، أعرف مدربهم جيدًا لديهم جانب انضباطي كبير داخل وخارج المباريات".