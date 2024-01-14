أمم إفريقيا.. جمال بلماضي يكشف استعدادت الجزائر لمواجهة أنجولا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، عن أنه سيبحث عن تحقيق أقصى طموح خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وكانت بطولة كأس الأمم الإفريقية قد بدأ بالأمس بمواجهة كوت ديفوار أمام غينيا بيساو، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين.

وتحدث بلماضي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل موقعة أنجولا، حيث قال: "بالتأكيد نحن هنا لتحقيق أقصى طموح لنا، والحقيقة ستكون في الملعب".

وأردف: "سنبحث عن التعايش مع الضغط خلال الفترة المقبلة، واللقاء الأول سيكون مهم لتحقيق بداية موفقة في هذه البطولة".

وتابع: "بالنسبة لأرضية ملعب السلام فتعد جيدة للغاية، كما أن ملعب التدريبات رائع، شأنها شأن فندق إقامتنا".

وشدد على أنه يمتلك ثراء في بعض مراكز اللاعبين، لكن يجب أن أستغل هذا الأمر بشكل إيجابي.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المنتخب الجزائري أمام نظيره الأنجولي في العاشرة من مساء الغد الإثنين.