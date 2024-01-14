اخبار الرياضه

ثلاثي فيوتشر المنضمين حديثًا من الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مودرن فيوتشر استعداداته القوية لمواجهة سموحة، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية، والمقرر لها بعد الثلاثاء.

وانتظم الثلاثي المنضم حديثاً لفريق مودرن فيوتشر، محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا، القادمين من الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الأحد تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو استعدادًا لمواجهة سموحة بكأس الرابطة المصرية.

ثلاثي فيوتشر المنضمين حديثًا من الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية

واستقبل اللاعبون زملائهم الجدد إستقبال رائع كما ظهر الثلاثي بمستوى جيد للغاية خلال ظهورهم الأول مع الفريق بالتدريبات الجماعية.

06f684ef8e.jpg
ثلاثي فيوتشر المنضمين حديثًا من الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية

وانضم الثلاثي رشدان وزعلوك وكباكا من النادي الأهلي لفريق مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف مقابل انضمام عمر كمال للنادي الأهلي.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

Advertisements

قد تقرأ أيضا