الأهلي يدعم الدوليين قبل لقاء موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالات هاتفية مع لاعبي الفريق الدوليين، قبل مباراة المنتخب الوطني وموزمبيق التي تقام ‏مساء اليوم الأحد في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.‏

واطمأن بيبو على اللاعبين، وتمنى التوفيق لجميع عناصر المنتخب الوطني وجهازه الفني، في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، ‏والمنافسة على لقب البطولة.‏

وواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات القادمة.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏