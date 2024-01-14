الأهلي يدعم الدوليين قبل لقاء موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالات هاتفية مع لاعبي الفريق الدوليين، قبل مباراة المنتخب الوطني وموزمبيق التي تقام مساء اليوم الأحد في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.
واطمأن بيبو على اللاعبين، وتمنى التوفيق لجميع عناصر المنتخب الوطني وجهازه الفني، في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، والمنافسة على لقب البطولة.
وواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات القادمة.
وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات القادمة.