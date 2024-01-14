تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا

أعلن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة الرسمي لخوض مواجهة موزمبيق، في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره موزمبيق، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب “فيليكس هوفويت”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتبدأ أحداث مباراة مصر ضد موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

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وضم تشكيل مصر الرسمي لمواجهة موزمبيق في كأس أمم إفريقيا كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه.

وتذاع مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق، عبر قناة beIN AFCON 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.