ديانج ضد تاو.. طاقم تحكيم مصري لمباراة مالي وجنوب أفريقيا بـ كأس أمم أفريقيا

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على طاقم تحكيم مباراة جنوب أفريقيا ضد مالي ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.

ينتظر عشاق كرة القدم وخاصةً جماهير الاهلي مواجهة نارية تجمع بين ثنائي المارد الأحمر أليو ديانح وبيرسي تاو في كأس الأمم.

من المقرر أن يلتقي منتخب مالي مع نظيرة جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل الموفق 16 يناير الجاري في الجولة الاولى من دور المجموعات.

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تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

تضم المجموعة الخامسى من كأس الأمم كل من مالي، جنوب أفريقيا، تونس، ناميبيا.

أسند كاف مباراة مالي وجنوب أفريقيا إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد عادل ويعاونه كل من محمود ابوالرجال وأحمد حسام طه، وأمين عمر حكم رابع.