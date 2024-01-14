ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا بعد فوز كوت ديفوار وتعادل نيجيريا

تعرف على ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2023، بعد تعادل منتخب نيجيريا وفوز نظيره كوت ديفوار في الجولة الأولى.

ويقع منتخب كوت ديفوار ونيجيريا في المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2023، رفقة منتخبات غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية.

وتعادل منتخب نيجيريا أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف لمثله في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في أمم أفريقيا 2023.

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ونجح منتخب كوت ديفوار في الفوز على نظيره غينيا بيساو في الجولة الأولى ضمن منافسات مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

فيما فاز منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بثنائية نظيفة أمس السبت، على ملعب الحسن واتارا، أحرزهما سيكو فوفانا، في الدقيقة الرابعة، وفيليب كراسو في الدقيقة 58.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا

ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الأولى في أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، يليه نيجيريا وغينيا الاستوائية في المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ويتذيل غينيا بيساو المجموعة بدون نقاط.

1/ منتخب كوت ديفوار 3 نقاط.

2- غينيا الإستوائية – نقطة

3- نيجيريا – 1

4- غينيا بيساو – دون نقاط

سيلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره نيجيريا يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وستقام مباراة كوت ديفوار ونيجيريا يوم الخميس الموافق 18 من الشهر الجارى في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الحسن وتارا.