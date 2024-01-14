احتياطي منتخب مصر لمواجهة موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر المدير الفني البرتغالي، فيتوريا، دخول مواجهة موزمبيق، التي تقام في السابعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بتشكيل يغلب عليه الطابع الهجومي.

وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- محمد هاني- محمد حمدي

خط وسط الملعب: حمدي فتحي- النني- أحمد سيد زيزو

ثلاثي هجومي: محمد صلاح- محمود تريزيجيه- مصطفى محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء "الاحتياطي":

أبو جبل -محمد صبحي - علي جبر أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين- مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي- كهربا - مرموش - كوكا

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