التعادل يحسم مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتهت مباراة منتخب نيجيريا وغينيا الاستوائية بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وافتتح إيفان سلفادور التسجيل لصالح منتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 36، ثم تعادل فيكتور أوسمين لنيجيريا في الدقيقة 38.

ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد نقطة وحيدة، فيما يأتي منتخب نيجيريا في المركز الثالث، برصيد نقطة وحيدة.

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