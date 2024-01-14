جمال علام يوضح سبب بعد الجمهور عن مباريات منتخب مصر؟ (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "إبراهيم فايق" عبر قناة "أون تايم سبورت 2"، عن سبب بعد المشجع المصري عن مباريات منتخب مصر.

وقال جمال علام : "من ضمن أسباب بعد الجمهور عن المنتخب هو الجانب الإعلامي الذي بدوره يجب أن يوجه الجماهير، وفي الفترة الأخير بدأ المصريون العودة مرة أخرى لتشجيع المنتخب الوطني".

وأضاف: "جميع المصريين لديهم انتماء شخصي وهذا طبيعي، لكن يجب على الجميع أن يقفوا خلف منتخبهم المصري، واتحاد الكرة لا يقف بجانب ناد معين أو لديه أي انتماءات سوى للمنتخب".

واختتم: "يجب على الجماهير نسيان أي خلافات مع الاتحاد، وتشجيع منتخب مصر وال11 لاعب الموجودين في التشكيل".

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