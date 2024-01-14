مصطفى محمد يوجه نصيحة لأوناحي ليفوز المغرب بأفريقيا.. ما القصة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - "لم أسمع تصريحات لاعب منتخب المغرب أوناحي ولكن تاريخنا وأرقامنا ترد؛ ففزنا بـ 7 نسخ من البطولة وإن شاء الله نحقق الثامنة وإذا كان يرى أن هذه الطريقة تحقق الألقاب فأنصحه بها لكي يفوز بالألقاب".. نصيحة وجهها مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت قبل مواجهة موزمبيق.

ويستهل منتخب مصر مشواره بكأس أمم أفريقيا 2023 بمواجهة موزمبيق عند السابعة من مساء يوم غد الأحد ولكن ماذا حدث ليوجه مصطفى محمد هذه النصيحة لأوناحي؟

أوناحي كان قد انتقد طريقة أداء منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا خلال تصريحات أوردتها عنه صحيفة "La Provence" الفرنسية، بالإشارة إلى أنه بالرغم من فوز المنتخب المصري بسبع نسخ من المسابقة القارية إلا أنه لا يقدم مباراة رائعة بقدر قدرته على إدارة المباريات.

المحترف المغربي بصفوف مارسيليا الفرنسي يرى أنهم قد يسيطرون على المباراة ولكن يُسجل منتخب مصر هدفًا من ركلة ثابتة ثم يسقط لاعب يمينًا وآخر يسارًا وينتهي اللقاء 1-0، ما دفع صحفي لتوجيه سؤالاً لمصطفى محمد خلال المؤتمر للرد على صاحب الـ 23 عاماً.

وانضم أوناحي لصفوف منتخب المغربي خلال فترة قيادة المدير الفني البوسني وحيد خليلهودزيتش في مطلع عام 2022؛ حيث خاض حتى الآن 18 مباراة سجل خلالهم هدفين.

ويمتلك منتخب المغرب لقبًا وحيدًا من كأس أمم أفريقيا في النسخة التي أُقيمت عام 1976 التي استضافتها دولة إثيوبيا بفارق 6 ألقاب عن المنتخب المصري.

وهنا لكي يُعادل صاحب الـ 23 عامًا رقم المنتخب المصري عليه الفوز بـ 6 نسخ من البطولة التي تُقام كل عامين وهو ما يُعني حاجته للفوز بالست نسخ المقبلة من المسابقة والتي سيكون حينها قد تخطى عامه الـ 35.

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