"كاف" يستعرض غرف ملابس منتخب مصر وموزمبيق بكأس الأمم الإفريقية (صور)

تغطية اليوم الثاني.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات).. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي على منصة "X" تويتر سابقا، صور لغرف ملابس منتخب مصر وموزمبيق.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية