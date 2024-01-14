"كاف" يستعرض غرف ملابس منتخب مصر وموزمبيق بكأس الأمم الإفريقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي على منصة "X" تويتر سابقا، صور لغرف ملابس منتخب مصر وموزمبيق.
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.
وأعلن فيتوريا عن التشكيل الرسمي لمباراة موزمبيق وجاء كالآتي:
حارس المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني
خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - زيزو
خط الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح
وجلس على دكة البدلاء:
أبو جبل -محمد صبحي - علي جبر أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين- مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي- كهربا - مرموش - كوكا.
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