كأس آسيا: اليابان تبدأ مشوارها نحو لقب خامس بفوز مثير على فيتنام 4-2

الرياص - اسماء السيد - الدوحة: بدأت اليابان مشوارها نحو لقب قاري خامس بفوز مثير على فيتنام 4 2 الاحد على استاد الثمامة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وسجل تاكومي مينامينو (11 و45) وكيتو ناكامورا (45+4) واياسي اويدا (85) أهداف اليابان، ودين ياك نغوين (16) وتوان هاي فام (33) هدفي فيتنام.

وتضم المجموعة أيضاً العراق وإندونيسيا اللذين يلتقيان الاثنين.

والفوز هو الحادي عشر توالياً للمنتخب الياباني في الاشهر الاخيرة، وسجلت خلال هذه المباريات 49 هدفاً.

دخلت اليابان المباراة مرشحة فوق العادة للفوز، لكن فيتنام بقيادة مدرب اليابان السابق الفرنسي فيليب تروسييه وقفت ندا عنيدا لها لا سيما في الشوط الاول عندما تقدمت عليها بهدفين، قبل أن يرد "الساموراي الازرق" بهدفين سريعين في نهايته ويضيف رابعا في الشوط الثاني ليخرج فائزاً.

استحوذت اليابان على الكرة بنسبة عالية ونجحت في افتتاح التسجيل من ركلة ركنية اخطأ الحارس الفيتنامي في تقديرها وبعد دربكة داخل المنطقة وصلت الكرة إلى مينامينو مهاجم موناكو الفرنسي ليتابعها داخل الشباك (11).

بيد أن اليابان لم تنعم طويلاً بتقدمها لان فيتنام أدركت التعادل بعد أربع دقائق بواسطة دين ياك نغوين من كرة رأسية مستغلا ركلة ركنية ليخدع الحارس زيون سوزوكي (16).

وصمد المنتخب الفيتنامي في وجه نظيره الياباني الاكثر خبرة منه نظراً لأن معظم لاعبيه يدافعون عن ألوان أندية في البطولات الخمس الاوروبية الكبرى، لا بل تقدم عليه بواسطة توان هاي فام بكرة اتته من ركلة ثابتة ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (33).

تدارك المنتخب الياباني الموقف في مدى اربع دقائق نهاية الشوط الاول.

ففي الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول نجح "الساموراي الازرق" في ادراك التعادل عبر مينامينو مجددا. وفي الوقت بدل الضائع تقدم مجدداً بواسطة كيتو ناكامورا بتسديدة من خارج المنطقة سكنت الزاوية العليا لمرمى فيتنام اثر تمريرة حاسمة من مينامينو (54+4).

تراجع ايقاع المباراة في الشوط الثاني، إلى أن نجحت اليابان في حسم النتيجة نهائياً في صالحها عندما سجل لها البديل اياسي اويدا هدف الحسم (85).