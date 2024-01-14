كأس أمم أفريقيا: نيجيريا تكتفي بتعادل مخيب أمام غينيا الاستوائية

الرياص - اسماء السيد - أبيدجان: دشنت نيجيريا حملتها في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج حتى 11 شباط (فبراير) المقبل، بتعادل مخيب مع غينيا الاستوائية 1 1 الأحد على ملعب الحسن كواتارا في أبيدجان، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي افتتحتها المضيفة بفوز على غينيا بيساو بهدفين السبت.

سجل إيبان سالفادور لغينيا الاستوائية (36) وفيكتور أوسيمهن لنيجيريا (38).

وتتصدر ساحل العاج المجموعة برصيد ثلاث نقاط أمام نيجيريا وغينيا الاستوائية (نقطة لكل منهما) وغينيا بيساو (من دون رصيد).