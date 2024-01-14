فيتوريا يستبعد ٤ لاعبين من قائمة المنتخب أمام موزمبيق في أمم أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - استبعد فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، 4 لاعبين من قائمة المنتخب أمام موزمبيق فى أمم أفريقيا، حيث تنص اللوائح على وجود 23 لاعباً من قائمة المنتخب التي تضم 27 لاعبا، فيما يتواجد أربعة لاعبين فى قائمة احتياطية وهم أحمد الشناوى - أحمد سامى - ياسر إبراهيم - ومحمود حمادة.

ويجلس على دكة بدلاء منتخب مصر أمام موزمبيق كل من: "محمد أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر، أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين، مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي، محمود كهربا - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا".

يدخل منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق في مباريات اليوم بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح