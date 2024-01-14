إصابة دموية لـ أحمد حجازي في مباراة مصر وموزمبيق

تعرض أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، لإصابة دموية خلال مشاركته في مباراة الفراعنة أمام موزمبيق، في كأس أمم أفريقيا.

وشهدت الدقيقة 64 من زمن مباراة مصر ضد موزمبيق، سقوط أحمد حجازي، بعد التحام مع مدافع الخصم، خلال إحدى الكرات المشتركة.

وتسبب الالتحام في إصابة دموية لـ أحمد حجازي على مستوى الرأس، ليتدخل الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

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ويلعب منتخب مصر ضد موزمبيق، اليوم الأحد، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات أولى جولات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وأحرز مصطفى محمد، الهدف الأول لـ منتخب مصر في شباك موزمبيق، خلال الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، بعدما استغل تمريرة من محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب الموزمبيقي إلى المباراة بتسجيل هدفي التعادل والتقدم في الدقيقتين 55و58، بسبب أخطاء دفاعية.

ويحاول لاعبو منتخب مصر في الوقت الحالي تعديل النتيجة، حيث تشهد المباراة العديد من المحاولات الهجومية ولكنها لم تؤتي ثمارها.