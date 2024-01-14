بالأرقام.. أسوأ لاعب في منتخب مصر أمام موزمبيق بكأس أمم أفريقيا

تعرف على أسوأ لاعب في مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد التعادل أمام موزمبيق وفقًا لموقع سوفا سكور العالمي للاحصائيات.

وفقد منتخب مصر نقطتين ثمينتين في مشواره بكأس أمم أفريقيا، بعد التعادل في الجولة الأولى من منافسات كأس أمم أفريقيا.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق بهدفين لمثلهما، في الجولة الأولى من منافسات كأس أمم أفريقيا 2023، والتي أقيمت على ملعب فيلكس بوانيي، بكوت ديفوار.

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أسوأ لاعب في مباراة منتخب مصر وموزمبيق

حصد محمد الشناوي حارس منتخب مصر على أسوأ تقييم في مباراة مصر وموزمبيق وفقًا لموقع سوفا سكور العالمي بدرجة 6.4، ويليه محمد هاني مدافع الفراعنة بتقييم 6.5.

كما حصل محمد النني على تقييم 6.7، ومحمود تريزيجيه بـ6.7، وأحمد حجازي على درجة 6.8، وحمدي فتحي على 6.8.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات موزمبيق، غانا، الرأس الأخضر.