وائل جمعة ينتقد فيتوريا بعد تعادل مصر مع موزمبيق في كأس أفريقيا 2023

انتقد وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر بعد التعادل المخيب مع منتخب موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق 2-2 في افتتاح مشوار الفراعنة في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

اقرأ أيضًا – فيتوريا يوضح أسباب التعثر أمام موزمبيق وفرص التأهل لثمن نهائي كأس أفريقيا

وقال “جمعة” في تصريحات تليفزيونية: “كيروش مدرب منتخب مصر السابق كان متوازن جدًا أكثر من فيتوريا، وكان قريبًا من تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا مع منتخبنا”.

وأضاف: “كيروش كان لديه خبرات كبيرة بسبب مشاركته في العديد من البطولات، ومع احترامي لـ فيتوريا ولكن ينقصه الخبرة مع المنتخبات”.

وواصل: “ألوم على فيتوريا تأخره في اجراء التبديلات خلال المباراة، وأحمد فتوح كان لابد أن يشارك، خاصة وأن إنهاء اللعبة لديه أفضل كثيرًا”.

وأكمل تصريحاته: “فيتوريا يتحمل مسئولية التعادل مع موزمبيق اليوم”.