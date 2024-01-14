"قبل التعادل".. الخليج 365 يسأل فينجادا عن تدريب الزمالك ويرد: "منتخب مصر خسران 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - تداولت عدد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدريب فينجاد لنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

ومن ناحيته تواصل الخليج 365 مع فينجادا لمعرفة حقيقة هذه الأخبار، فرد بإيجاز "مصر خسرانة 2-1".

ويواجه منتخب مصر منتخب موزمبيق في إطار منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتأخر منتخب مصر بهدفين مقابل هدف حتى الآن، الدقيقة 77 من المباراة، أحرز هدف منتخب مصر الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من المباراة، فيما أحرز هدفا منتخب موزمبيق ويتي في الدقيقة 55 من الشوط الثاني، وأضاف كليسيو باكوي الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 58.

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