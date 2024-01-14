"مستقبل مصر".. كيف علق الجمهور على هدف مصطفى محمد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أشاد جمهور منتخب مصر بهدف مصطفى محمد الذي سجله في الدقيقة 2 من زمن شوط المباراة الأول، في مرمى موزمبيق بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وعبر منصة "X" تويتر سابقا، علق أحد الجماهير: "جول مصطفى محمد يقول لك هو ليه من هدافي الدوري الفرنسي"، وأضاف آخر: "المنتخب كله مفيهوش غير مصطفى محمد".

وغرد أحد الجماهير: "مصطفى محمد ما شاء الله تطور وبذل جهد عالي جدا وأداء عالمي مصطفى محمد مستقبل مصر".

ودخل مدرب الفراعنة فيتوريا مباراة موزمبيق بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد هاني

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محم، محمد صلاح

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