"موزمبيق أخطر".. تعليق نبيل الحلفاوي على أداء منتخب مصر في الشوط الأول



محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء منتخب مصر في مواجهة منتخب موزمبيق، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر حسابه الرسمي الخاص بموقع التغريدات "إكس" تويتر سابقًا.

وكتب الحلفاوي، معلقا على أداء المنتخب في الشوط الأول: " شوط سلو موشن، أقل من المتوسط، يخلو من اللمحات الفنية بأستثناء هدف مصطفى وتسديدة تريزيجيه في القائم وتألق الشناوي"

وأضاف:"موزمبيق كان الأخطر، الهدف المبكر عشمنا في سكور لم يتحقق، إمام عاشور مطلوب، وكهربا، ننتظر الأفضل في الشوط الثاني وهدفين إن شاء الله".

انتهي الشوط الأول بين منتخب مصر وموزمبيق بهدف أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة الثانية.



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