"زعق لنا نبي".. نبيل الحلفاوي يعلق على تعادل منتخب مصر مع موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق نبيل الحلفاوي على تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 بكأس الأمم الإفريقية، عبر حسابه الرسمي على منصة "X" تويتر.

وغرد نبيل الحلفاوي: "ده احنا زعق لنا نبي، عشان منخرجش مغلوبين في أول ماتش بصفر نقاط أمام موزمبيق.

وأحرز هدف منتخب مصر مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من المباراة، فيما أحرز هدفا منتخب موزمبيق ويتي في الدقيقة 55 من الشوط الثاني، وأضاف كليسيو باكوي الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 58، ليحرز محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 97.

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