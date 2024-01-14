"واجهنا فريقا مش سهل".. أول تعليق لفيتوريا بعد تعادل مصر مع موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - علق روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على التعادل اليوم مع موزمبيق في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال فيتوريا، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الفريق بدأ جيد ولكننا واجهنا فريق ليس سهل.. و فقدنا التركيز في الشوط الثاني كلفنا استقبال هدفين".

أكمل: "اتحمل المسؤولية كاملة، ومازلنا لدينا حظوظ كبيرة للتأهل للدور التالي".

أضاف: "هذه البطولة كل مباراة حالة مختلفة عن الأخرى وسوف نستعد لمواجهة غانا خاصة وأننا نعرف قوته، وسنعمل على إعادة التوازن مرة أخرى في المجموعة".

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