إبراهيم سعيد ينتقد فيتوريا بعد تعادل مصر أمام موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، أكبر سبب ارتكبه مدرب منتخب مصر روي فيتوريا خلال مباراة موزمبيق التي انتهت بالتعادل 2-2 في كأس الأمم الإفريقية.

ونشر إبراهيم عبر الحساب الرسمي له على منصة "X" تويتر سابقا: "أكبر خطأ يسأل عليه فيتوريا عدم الاعتماد علي ياسر ابراهيم في خط الدفاع والاعتماد علي حجازي اللي لسه راجع من الاصابه، وعلي محمد عبد المنعم اللي مش في أفضل حالاته الفترة الأخيرة".

وأحرز هدف منتخب مصر الأول مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من المباراة، فيما أحرز هدفا منتخب موزمبيق ويتي في الدقيقة 55 من الشوط الثاني، وأضاف كليسيو باكوي الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 58، ليحرز محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 97.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم الثاني.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات).. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)