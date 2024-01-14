بداية متعثرة لمصر في افتتاحية أمم إفريقيا بالتعادل مع موزمبيق في الوقت القاتل

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

سجل مصطفى محمد أول الأهداف في الدقيقة الثانية من تسديدة قوية سكنت شباك المنافس.

وفى الدقيقة 55 نجح ويتى لاعب موزمبيق فى تسجيل التعادل من رأسية قوية سكنت مرمى محمد الشنأوى.

وفى الدقيقة 57 سجل كليسيو باكوى لاعب موزمبيق الهدف الثانى من انفراد كامل بمحمد الشنأوى بعد خطأ دفاعى من أحمد حجازى.

وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل محمد صلاح هدف التعادل لمصر من ركلة جزاء، لينتهى اللقاء بالتعادل 2 / 2 .

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم: محمد الشنأوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وأحمد سيد زيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد فى الهجوم.