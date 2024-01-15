المشوار طويل.. أول تعليق من فيتوريا على التعادل مع موزمبيق

الشارقة - اميمة ياسر - علق روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على التعادل 2 / 2 مع موزمبيق فى الجولة الأولى بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وقال فيتوريا، فى تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "منتخب موزمبيق قوى وليس سهلا كما يرى البعض، ومن جانبنا كنا نستطيع تقديم أداء ونتيجة أفضل ولكن المشوار ما زال طويلا".

وأضاف: "منتخب مصر سيستعد لمباراة غانا بجدية لأنه منتخب قوى للغاية، وهذه البطولة تحتاج إلى الفوز على كل المنافسين من أجل الذهاب بعيدا وهو ما سنعمل عليه وسنستعد بكل قوة لمواجهة غانا الخميس المقبل".

وتعادل منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا مع موزمبيق بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023