مجدي عبد الغني يعلق على تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق فى أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن تعادل المنتخب الوطني أمام موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية كان عكس كل التوقعات قبل اللقاء

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وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر كان اليوم فى مستوي غير جيد خلال المباراة ولكن حتي الآن لا نعلم القادم للمنتخب هل سيكون أفضل أمام غانا أم لا.. سنري.

وأضاف:" مباراة غانا المقبلة ستكون هامة للغاية بالنسبة للصعود إلي الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتابع مجدي عبد الغني:" التعادل اليوم أمام موزمبيق لا يقلقني بشأن التأهل للدور المقبل ، لأن منتخب مصر سيصل لأن النظام الجديد يصعد حتي بأفضل ثوالث.

ويذكر أن المنتخب الوطني تعادل أمام منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.