طارق السيد: محمد صلاح مستواه كان متراجع أمام موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - قال طارق السيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن منتخب مصر كان مستواه متراجع بشدة أمام نظيره منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام فى كوت ديفوار خلال الوقت الحالي.

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وقال طارق السيد فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" محمد صلاح كان مستواه أمس أمام منتخب موزمبيق متراجع واتمنى أن فيتوريا يلعب فى مكانه.

واضاف:" منتخب مصر تراجع مستواه بشدة أمام موزمبيق وظهر عكس ما كنا نتصور أو نتوقع ذلك، وكان علي منتخب مصر أن يحترم فريق موزمبيق.

وتابع:" محمد عبد المنعم ومصطفى محمد كان مستواهم الأفضل فى منتخب مصر أمام موزمبيق.

ويذكر أن المنتخب الوطني تعادل أمام منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.