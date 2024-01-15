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رئيس إنبي يطمئن على الحالة الصحية للعجوز

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ياسر رشاد - القاهرة - حرص أيمن الشريعى ، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى ، على زيارة اللاعب أحمد العجوز ، لاعب وسط إنبى ، بالمستشفى للاطمئنان على حالته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال تدريبات اليوم .

والتقى الشريعى خلال الزيارة بالدكتور وائل حماد رئيس الجهاز الطبى بنادى إنبى ، وتأكد من توفير الرعاية والعلاج اللازم للاعب ، معرباً عن أمنياته بالشفاء العاجل لكابتن نادى إنبى أحمد العجوز ، وأن يتجاوز الأزمة، ويعود بموفور الصحة والعافية لأرض الملعب .

وكان نادي إنبي قد أعلن في وقت سابق تمديد عقد أحمد العجوز من أجل الحفاظ على الاعبين أصحاب الخبرات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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