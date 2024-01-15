رئيس إنبي يطمئن على الحالة الصحية للعجوز

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أيمن الشريعى ، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى ، على زيارة اللاعب أحمد العجوز ، لاعب وسط إنبى ، بالمستشفى للاطمئنان على حالته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال تدريبات اليوم .

والتقى الشريعى خلال الزيارة بالدكتور وائل حماد رئيس الجهاز الطبى بنادى إنبى ، وتأكد من توفير الرعاية والعلاج اللازم للاعب ، معرباً عن أمنياته بالشفاء العاجل لكابتن نادى إنبى أحمد العجوز ، وأن يتجاوز الأزمة، ويعود بموفور الصحة والعافية لأرض الملعب .

وكان نادي إنبي قد أعلن في وقت سابق تمديد عقد أحمد العجوز من أجل الحفاظ على الاعبين أصحاب الخبرات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.