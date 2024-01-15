أمم أفريقيا.. محمد شبانة: روي فيتوريا إفتقد التركيز أمام موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب مصر لم يقدم المستوى المأمول أمام موزمبيق، و90% من قوام الفريق لم يكن في حالته الفنية والبدنية والذهنية، وهو أمر عجيب للغاية، متسائلا: "ماذا كان يفعل روي فيتوريا طوال فترة المعسكر؟".

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هبوط مستوى منتخب مصر أمام موزمبيق أمر عجيب، خصوصا بعدما سجلنا هدفًا مبكرًا عن طريق مصطفى محمد، وهو أجمل لعبة في المباراة لصالحنا، ومحمد الشناوي لمس الكرة في الشوط الأول أكثر من تريزيجيه ولاعبين آخرين".

وأضاف: "لم يكن هناك روح في الشوط الثاني، ومنتخب موزمبيق كان مستسلم، ورغم ذلك لعبنا بشكل غريب ومتراجع، واستقبلنا هدفين في دقائق معدودة، ومستوى منتخب مصر كان سيئًا للغاية، ودائمًا نحن من نغير المعادلات أو المفاهيم، فبدلا من الفوز بنتيجة كبيرة، كاد المنتخب المصري أن يخسر".

وواصل: "لا أعرف طريقة لعب منتخب مصر اليوم، وفي أي مركز كان يلعب محمد صلاح، ولم يظهر اللاعب بشكل جيد، وكان ينزل كثيرا لاستلام الكرة في وسط الملعب، وكان يجب مشاركة مروان عطية بدلا من محمد النني الغير جاهز حاليا، وروي فيتوريا لديه مشكلة في أن لديه لاعبين يحبها أكثر من اللازم، فتوح وحجازي والنني عناصر غير جاهزة".

وأكمل: "منخب مصر لم يكن لديه عمق في وسط الملعب، بالاضافة لأخطاء الدفاع، فيتوريا كان فاقدا للتركيز في المباراة وكان يركز مع الحكم الرابع فقط.. موزمبيق اخترقت وسط ودفاع مصر في الهدف الثاني تحديدا بشكل سهل للغاية، بأخطاء الدفاع والوسط".

وزاد: "بعد هدف موزمبيق الثاني، تخيلت انتفاضة منتخب مصر سريعًا، لكن فوجئت بغياب الروح والحماس بشكل غريب للغاية، هناك أخطاء في التشكيل ولاعبين غير جاهزين فنيا وبدنيا".

وأتم: "معظم اللاعبين كانوا في قمة مستواهم قبل الدخول في المعسكر، والآن نجد أن أكثر من 8 لاعبين بعيدين تماما عن المستوى المطلوب، وحتى التغييرات التي شاركت في اللقاء كانوا بعيدين تماما".

[11:33 pm, 14/01/2024] +20 109 470 4014: خالد جادالله: مباراة موزمبيق جرس إنذار..ولاعبي مصر يتحملون مسئولية التعادل

أكد خالد جادالله نجم منتخب مصر السابق، أنه المنتخب الوطني خيب التوقعات أمام موزمبيق، رغم أنه تقدم بهدف مبكر للغاية عن طريق مصطفى محمد، لكن حدث تراجع غريب، (وربنا سترها علينا أمام موزمبيق).

وقال خالد جادالله في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهداف التي استقبلها منتخب مصر في لقاء اليوم أمام موزمبيق، كانت بسبب أخطاء دفاعية، وسوء تمركز من الخط الخلفي، ومعظم العناصر لم تكن جاهزة ذهنيًا، وظهرت حالة عدم تركيز، أثرت على الأداء بشكل واضح".

وأضاف: "اللاعبين يتحملون جزء كبير من التعادل أمام موزمبيق، ولم يظهر أي لاعب بمستواه المعهود بما فيهم محمد صلاح، وهذا جرس إنذار للاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة القادمة أمام غانا".

وزاد: "معظم منتخبات إفريقيا مستواها متقارب، وموزمبيق (طمعت) في منتخب مصر، ومحمد صلاح كان متواجد في عمق الملعب ولم يظهر بالمستوى الجيد لأنه كان في وسط (زحمة) لذلك الأفضل أن يعود للطرف الأيمن، ومن ثم التحرك لعمق الملعب".

وأكمل: "زيزو الأفضل يلعب كطرف أيضًا، بعيدا عن وسط الملعب ومركز 8، وكل لاعب لديه قدرات وامكانيات محددة، قد يشارك في غير مركزه، ويؤدي قدر الإمكان لكنه لم لن يقدم المستوى المأمول".

وأتم: "يجب أن يعلم روي فيتوريا امكانيات لاعبيه، هناك لاعبين قادرة على التألق في الإطراف، بينما إمام عاشور يلعب في العمق ويتحرك للأطراف