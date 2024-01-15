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أمم أفريقيا.. فيتوريا: فقدان التركيز تسبب في تعادلنا أمام موزمبيق

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ياسر رشاد - القاهرة - علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على التعادل المخيب مام موزمبيق في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال روي فيتوريا في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: “ لم نلعب أمام منافس سهل والمباراة انقلبت تماماً في 3 دقائق فقط فقدنا خلالهم تركيزنا ".

وتابع: “ سنبدأ الإعداد لمواجهة منتخب غانا القوي من أجل تحقيق الفوز والإقتراب من التأهل للدور المقبل ”.

وأضاف فيتوريا: “ سنلعب المباريات المتبقية بشكل أفضل من أجل التأهل، وليس من الضرورة أن تكون المباراة المقبلة شبيهة بمواجهة موزمبيق ”.

وأتم: “ كل مباراة لها ظروف تختلف عن الأخرى، وربما لا تكون غانا في يومها خلال المباراة على عكس المنتخب الموزمبيقي ”.

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