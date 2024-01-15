مجموعة مصر تشتعل .. كاب فيردي يهزم غانا في مفاجأة بأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب كاب فيردي مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره الغيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

إقرأ أيضًا..

وتقد منتخب كاب فيردي في المباراة باقدام جاميرو مونتيرو في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول من المباراة، ثم تعادلت غانا عن طريق ألكسندر دجيكو في الدقيقة 56.

وقبل نهاية المباراة خطف غاري رودريجيو الهدف الثاني للرأس الأخضر في الدقيقة 90 من أحداث اللقاء.

ليتصدر منتخب كاب فيردي جدول ترتيب المجموعة الثانية بأمم أفريقيا برصيد نقاط ليشعل مجموعة الفراعنة.

ترتيب المجموعة الثانية

كاب فيردي 3 نقاط.

مصر نقطة.

موزمبيق نقطة.

غانا بدون رصيد من النقاط.