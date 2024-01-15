خالد الغندور: الرطوبة وراء تعادل مصر أمام موزمبيق وأداء صلاح يتراجع مع المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، أن الرطوبة العالية وراء تعادل منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وتابع الغندور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مصطفى محمد من أفضل لاعبي المباراة، أكد نفس الكلام بشأن الرطوبة".

وأشار إلى أن الرطوبة تؤثر على المنتخبات القوية وأصحاب اللاعبين المحترفين في الخارج، وهو ما أثر أيضًا على منتخب نيجيريا وغانا في المباراة الأولى.

وأضاف خالد الغندور: "مروان عطية كان أفضل من محمد النني في التشكيل الأساسي، رغم خبرات الأخير الكبيرة، وزيزو ومحمد صلاح عندما يفقدوا الكرة لا يرتدوا للخلف، وبالتالي كان لا بد من مشاركة عطية لقطع الكرة وحماية الثلاثي الأمامي".

واستطرد نجم الزمالك السابق: "رغم طريقة كيروش وكوبر الدفاعية لكنهم وصلوا إلى المباراة النهائية، ومع فيتوريا بطريقته الهجومية قدمنا مباراة متواضعة".

واختتم خالد الغندور: "كان لا بد من وضع أحمد حجازي على دكة البدلاء وليس أساسيًا، ومستوى محمد صلاح مع منتخب مصر متراجع منذ فترة، وكنت أنتظر منه الأفضل في المباراة".