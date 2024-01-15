أمم أفريقيا .. كاب فيردي تتصدر ترتيب مجموعة مصر بعد عبور غانا

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت الجولة الأولي من المجموعة الثانية والتي يتواجد بها منتخب مصر، في دور المجموعات، من ببطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة بكوت ديفوار.

غانا تسقط أمام كاب فيردي

غانا و كاب فيردي

حقق منتخب كاب فيردي مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره الغيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

منتخب مصر يتعادل مع موزمبيق

مصر تتعادل مع غانا

تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بصعوبة بهدفين لمثلها، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" ، في كوت ديفوار.

كاب فيردي تفجر مفاجأه بمجموعة مصر

وفجر منتخب كاب فيردي مفاجأة بمجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الأولي من دور المجموعات ، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية على حساب كلا من منتخب مصر و مومزمبيق الوقعان بالوصافة، و تزيل غانا المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر بأمم أفريقيا

كاب فيردي بالمركز الأول برصيد ثلاث نقاط.

منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطة.

موزمبيق في المركز الثاني برصيد نقطه .

غانا في المركز الرابع بدون نقاط.