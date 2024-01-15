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أمم أفريقيا.. أيمن يونس: مباراة غانا عنق زجاجة لمنتخب مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن منتخب مصر يحتاج إلى الفوز على منتخب غانا في المباراة المقبلة في الجولة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.


وقال نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"من وجهة نظري أن مباراة منتخب مصر القادمة أمام منتخب غانا عنق زجاجة ويجب تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية".


وأضاف:"التعادل مع موزمبيق أمر غير جيد ولكن يجب تدارك الأمر سريعاً من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين قبل مباراة غانا ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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