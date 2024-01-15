خالد الغندور: إشادتي بالأهلي ولاعبيه طبيعية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك، أن إشادته الأخيرة بالنادي الأهلي ولاعبي الفريق، تأتي بسبب أحقيتهم في نيل الإشادة بعد كم البطولات والنتائج الجيدة الأخيرة.

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وتابع الغندور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كلامي في القنوات العامة يختلف عن العمل في قناة الزمالك وهذا طبيعي والقنوات العامة تمنح الإعلامي حرية أكبر من القنوات الفئوية المطالب بالحديث فيها عن نادي محدد، ولكن الأهلي يستحقوا على كل ما قدموه".

وأضاف خالد الغندور: "انتقادي للنادي الأهلي بعد اعتراضه على لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية بسبب نفس موقف كهربا، رغم أن الثنائي على خطأ".

