ميلان يضرب روما بثلاثية في الدوري الإيطالي

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان نظيره روما، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

والتقى فريق ميلان بنظيره روما، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

افتتح التهديف، ياسين عدلي في الدقيقة 11 من صناعة تياني ريندرز، لصالح ميلان، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم اي سي ميلان بهدف دون رد.

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وفي الشوط الثاني، أحرز أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 56 من صناعة سيمون كيير، فيما سجل لياندرو باريديس هدف تقليص الفارق لصالح روما في الدقيقة 69 عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن تيو هيرنانديز، من إحراز الهدف الثالث لصالح ميلان في الدقيقة 84 من صناعة أوليفيه جيرو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ميلان إلى 42 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد روما عند 29 نقطة محتلًا المركز التاسع.