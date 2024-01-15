ماذا يفعل منتخب مصر عندما يتعادل في الجولة الأولى بـ كأس أمم أفريقيا؟

افتتح منتخب مصر مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بتعادل مخيب مع منتخب موزمبيق بنتيجة 2-2 في أولى جولات دور المجموعات.

سجل ثنائية منتخب مصر في شباك موزمبيق كلًا من، مصطفى محمد، ومحمد صلاح، ليتقاسم المنتخبين نقطتي التعادل في أول مباراة لهما بالبطولة.

وعلى مدار تاريخ مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا تعادل مرتين في مباراته الافتتاحية بالبطولة قبل نسخة هذا العام.

اقرأ أيضًا – ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بعد نهاية الجولة الأولى

التعادل الأول لـ منتخب مصر في ضربة البداية كان عام 1976، وتعادل مع غينيا 1-1، ولكنه نجح في التأهل إلى مجموعة الدور النهائي واحتل المركز الرابع.

بينما التعادل الثاني للفراعنة في مباراته الافتتاحية كان في نسخة عام 2017 وتعادل سلبيًا مع منتخب مالي ونجح أيضًا في الوصول لنهائي البطولة وخسر اللقب أمام الكاميرون.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2023