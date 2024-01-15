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"الرطوبة والطقس".. أول تعليق من مصطفى محمد على التعادل مع موزمبيق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق مصطفى محمد لاعب منتخب مصر على التعادل مع موزمبيق بنتيجة 2-2، في أولى مباريات الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال مصطفى محمد في تصريحات صحفية: "لا نزال في البداية ومن الجيد أن يأتي التعثر مبكرا لنتعلم منه، والآن سنبدأ الإعداد لمواجهة غانا لتحقيق الفوز الأول".

وأضاف: "الطقس مختلف في أفريقيا والرطوبة عالية جدا وهذا يؤثر على التركيز ويقلل من مستوى اللعب".

جدير بالذكر أن مصطفى محمد سجل هدف مصر الأول في الدقيقة 2 من زمن شوط المباراة الأول في مرمى موزمبيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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