بالتردد.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يسعى عشاق كرة القدم وتحديدا الجماهير المصرية، لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني ضد غانا المقرر لها يوم الخميس المقبل 18 يناير، في ثاني مباريات الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية.

وتبدأ مباراة مصر ضد غانا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، على ملعب فيليكس هوفويت.

ويستعرض لكم "الخليج 365" طريقة تنزيل القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغانا.

1.قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

2.قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 9600

3.تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

4.تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

5.تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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