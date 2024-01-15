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"لأول مرة في التاريخ" منتخب موزمبيق يكسر عقدة مدتها 38 عاما أمام مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

سجل منتخب موزمبيق هدفين في مرمى منتخب مصر في تعادل اليوم بنتيجة 2-2 بالمباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023.

ولأول مرة في تاريخه، سجل منتخب موزمبيق هدفا في مرمى مصر، حيث كانت أول مواجهة بين الثنائي في أمم إفريقيا 1986.

وهذه هي المواجهة الرابعة بين مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية، والمواجهات الثلاث السابقة انتهت بفوز مصر 2-0 في دور المجموعات أعوام 1986 و1998 و2010.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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